Pagamento Pé de Meia julho: veja quem recebe

O MEC começou a liberar nesta segunda-feira (28) a quinta parcela do programa Pé-de-Meia, referente a julho de 2025. O valor de R$ 200 será para estudantes do ensino médio público, inscritos no CadÚnico, que mantiveram frequência mínima de 80%. Porém, o depósito é feito automaticamente pela Caixa Econômica Federal. As datas de pagamento seguem o mês de nascimento dos estudantes, com liberação escalonada. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro recebe em 28/7; março ou abril, em 29/7; maio ou junho, no dia 30/7. Já os nascidos em julho e agosto terão o crédito no dia 31/7. Para setembro a dezembro, os valores caem entre 1º e 4 de agosto.

Todos os pagamentos são por meio de uma conta poupança digital da Caixa, aberta automaticamente no nome do aluno. Quem tem menos de 18 anos precisa que um responsável legal autorize o uso da conta pelo aplicativo Caixa Tem. Já os maiores de idade têm acesso liberado sem necessidade de autorização. O Pé-de-Meia foi criado com o propósito de combater a evasão escolar no ensino médio. Entretanto, a estratégia do Governo Federal é oferecer incentivos mensais para que jovens de baixa renda permaneçam na escola e concluam os estudos. A iniciativa é do Ministério da Educação.

Quem tem direito ao Pé-de-Meia

Para receber o pagamento Pé-de-Meia de julho, é necessário ter entre 14 e 24 anos e estar matriculado no ensino médio regular ou EJA em escolas públicas. Além disso, o estudante precisa ter o CPF registrado, estar com a matrícula ativa e ter frequência mínima de 80% nas aulas.

Valores e etapas

O incentivo financeiro será ao longo do ano. São R$ 200 pela matrícula, mais 9 parcelas mensais de R$ 200. Há ainda um bônus de R$ 1.000 por ano em caso de aprovação, e um adicional de R$ 200 para quem fizer o Enem no terceiro ano. Porém, parte desse valor só pode ser sacado ao fim do ensino médio.

Benefício sem necessidade de cadastro

Não é necessário fazer solicitação para receber o benefício. O sistema do MEC realiza a inclusão automática dos estudantes que atendem aos critérios. Isso vale tanto para os novos alunos do 1º ano quanto para quem já fazia parte do programa em 2024. Tudo ocorre de forma digital e integrada.

Como o estudante pode movimentar o dinheiro

Para consultar o saldo e movimentar os valores, o aluno deve acessar o aplicativo Caixa Tem, que funciona como uma conta digital. Os menores de idade só conseguem acessar com a autorização dos pais ou responsáveis. Já os maiores de idade têm o acesso liberado automaticamente no sistema.

O que acontece com alunos reprovados

Mesmo que o aluno não obtenha aprovação, ele ainda pode continuar recebendo os R$ 200 mensais, desde que mantenha a frequência exigida. No entanto, perde o direito ao bônus anual de R$ 1.000 e ao adicional de R$ 200 por participar do Enem. A reprovação impacta apenas os valores extras do programa.

Quanto o estudante pode acumular

Ao final dos três anos do ensino médio, o valor total acumulado pode chegar a R$ 9.200. Essa quantia considera os repasses mensais, os bônus anuais por aprovação e o adicional por participação no Enem. É um incentivo relevante para apoiar a trajetória educacional dos estudantes da rede pública.

Quando o benefício pode ser cortado

O aluno pode perder o direito ao Pé-de-Meia caso a frequência escolar fique abaixo de 80%, ocorra uma reprovação continuada ou haja desligamento da escola pública. Por isso, é fundamental manter o compromisso com os estudos e a frequência regular nas aulas.

Onde acompanhar os pagamentos do programa

Assim, todos os repasses podem ser acompanhados pelo aplicativo Caixa Tem, que exibe os créditos na conta poupança digital vinculada ao CPF do estudante. A plataforma é gratuita, segura e disponível para Android e iOS, permitindo o uso do dinheiro diretamente pelo celular.