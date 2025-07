Queijos capixabas premiados ganham destaque no turismo nacional

O Espírito Santo conquistou destaque nacional com a premiação de queijos artesanais capixabas no Prêmio Queijo Brasil, realizado no Parque Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina.

Em sua oitava edição, o evento é um dos mais importantes do país na valorização da produção artesanal, reunindo produtores, especialistas e entusiastas da gastronomia para celebrar a diversidade e a qualidade dos queijos brasileiros.

Produtores de Domingos Martins, João Neiva, Cachoeiro de Itapemirim e Marechal Floriano, foram premiados com queijos artesanais.

Com destaque para a queijaria Vila Veneto, de João Neiva; Queijos Calvi, de Cachoeiro de Itapemirim, e Queijaria Pedrazul, de Domingos Martins, eleitos os melhores queijos do Brasil em suas categorias.

Confira os ganhadores capixabas no Prêmio Queijo Brasil:

Medalhas de ouro

Queijo Morbier, da Vila Veneto (João Neiva);

Boursin Erve de Provence, da Queijaria Pedrazul (Domingos Martins);

Queijo Minas Meia Cura Calvi, da Calvi Laticínios (Cachoeiro de Itapemirim).

Medalhas de prata

Boursin Lemon e Boursin Alecrim, da Queijaria Pedrazul (Domingos Martins);

Queijo Asiago e doce de leite, da Vila Veneto (João Neiva);

Queijo Coalho, do Sítio Hollunder (Marechal Floriano);

Imperial Intense, da Queijaria Giacomin (João Neiva).

Medalhas de bronze

Doce de Leite, do Sítio Hollunder (Marechal Floriano);

Queijo Montanhês Artesanal, da Queijaria Giacomin (João Neiva);

Queijo Capixaba Gourmet, da Queijaria Giacomin (João Neiva).

Um produto que é também destino turístico

Os queijos artesanais capixabas vêm ganhando cada vez mais espaço no turismo de experiência, consolidando-se como atrativos que vão além da gastronomia.

Em muitas propriedades, os visitantes têm a oportunidade de acompanhar o processo de fabricação, conhecer as tradições envolvidas na produção e degustar os queijos diretamente no local.

Essa integração entre produção rural e vivência turística é uma das frentes de atuação da Secretaria do Turismo (Setur), que tem trabalhado no fortalecimento do turismo regional por meio de experiências que valorizam os sabores locais, os produtos capixabas e o modo de vida no interior do Estado.

“Essas conquistas mostram que o Espírito Santo tem muito a oferecer, não apenas em paisagens, mas em experiências completas. A produção de queijo artesanal de qualidade, reconhecida em todo o Brasil, é uma oportunidade de conectar turismo, cultura e desenvolvimento regional”, frisou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

O secretário disse ainda que a Setur tem atuado para valorizar e integrar produtos como o queijo artesanal aos roteiros turísticos capixabas, por meio de ações de promoção, capacitação e articulação com os municípios e empreendedores locais.

“Com iniciativas como a promoção de experiências gastronômicas regionais, apoio à estruturação de rotas temáticas e divulgação de produtos premiados, a Secretaria busca fortalecer o turismo regional e o desenvolvimento econômico do setor”, pontuou.