São Mateus: distribuidora é alvo de operação por furto de energia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), com apoio da equipe técnica da EDP, distribuidora de energia, e do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), realizou, nesta sexta-feira (4), uma ação conjunta para identificar uma ligação clandestina de energia elétrica em uma distribuidora de bebidas, no bairro Nova São Mateus, em São Mateus. Ninguém foi conduzido, uma vez que não havia responsáveis no local no momento da inspeção.

A inspeção foi realizada com o objetivo de apurar indícios de furto de energia elétrica. Policiais civis do Deic, acompanhados de técnicos da EDP e de um perito criminal do Instituto de Criminalística da PCIES, constataram que o estabelecimento estava com uma ligação trifásica conectada diretamente à rede da concessionária, antes do ponto de medição, sem qualquer registro de consumo.

O imóvel estava com o fornecimento suspenso desde março deste ano por inadimplência. Mesmo com o desligamento efetuado pela concessionária, o imóvel seguia energizado de forma irregular. De acordo com a EDP, o estabelecimento já havia sido autuado anteriormente pela prática de irregularidades semelhantes. Apesar de ter renegociado a dívida, nem a entrada nem as parcelas acordadas foram pagas.

Durante a fiscalização, os técnicos da concessionária removeram a ligação clandestina e deixaram o imóvel desligado da rede elétrica, mantendo o medidor e o equipamento de telemedição instalados. As irregularidades constatadas foram formalizadas em documento técnico-administrativo. A Polícia Civil solicitará à EDP uma planilha com a estimativa do prejuízo causado, que será encaminhada ao Ministério Público para subsidiar a ação penal cabível.