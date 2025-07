Taxação de 50% pelo mercado norte‑americano preocupa Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, expressou a preocupação com a possível imposição de tarifa de 50% pelo governo dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras de rochas ornamentais.

A medida ameaça diretamente o principal segmento econômico do município, responsável por gerar cerca de 6,5 mil empregos diretos e movimentar mais de R$ 6 bilhões por ano no Espírito Santo.

O setor de rochas ornamentais de Cachoeiro congrega quase 600 empresas e sustenta uma ampla cadeia produtiva – da extração à logística. Em 2024, as exportações provenientes do polo capixaba atingiram US$ 848,5 milhões, com os Estados Unidos captando 56,3% desse volume.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a gravidade da situação:

“Esta potencial taxação de 50% representa um golpe duríssimo para a nossa economia. Cachoeiro vive das rochas ornamentais; é o motor que sustenta milhares de famílias e move toda a nossa cadeia produtiva. Ver essa ameaça sobre um setor construído com tanto esforço ao longo de décadas nos coloca em alerta máximo”.

Ferraço apelou ao governo federal por intervenção diplomática imediata:

“Nossos produtos são reconhecidos mundialmente pela qualidade, e os Estados Unidos são nosso principal parceiro comercial. Tornar nossas exportações inviáveis da noite para o dia seria devastador. Solicitamos que as autoridades federais atuem com urgência para reverter essa expectativa de desastre e proteger nossos trabalhadores e empresários”.

O vice‑prefeito Júnior Corrêa reafirmou o alinhamento entre as instâncias municipais e as entidades do setor:

“Estamos mobilizando toda a nossa estrutura administrativa e dialogando com entidades para formular um posicionamento conjunto. Não podemos aceitar que décadas de trabalho e investimento sejam postas em risco por uma medida tão extrema. É hora de mostrar, nacional e internacionalmente, a força e a importância do polo de rochas ornamentais de Cachoeiro.”

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jean Cypriano, também reforçou a preocupação da gestão com os impactos da possível tarifa:

“Estamos atentos à repercussão dessa medida e apoiando nossas empresas para que possam diversificar mercados e reduzir riscos. É fundamental unir esforços – públicos e privados – para assegurar a sustentabilidade do setor e proteger os empregos gerados em nossa região.”

A Prefeitura de Cachoeiro segue em contato constante com associações de classe, parlamentares e órgãos federais, acompanhando as negociações e buscando apoio para mitigar impactos e garantir a continuidade do desenvolvimento econômico local.