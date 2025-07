VÍDEO| Acidente grave mobiliza equipes do Notaer em Domingos Martins

Um homem morreu e outro foi resgatado com vida na manhã desta sexta-feira (18) após um caminhão cair em uma ribanceira na BR-262, em Domingos Martins, na altura do km 75.

A ocorrência mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

De acordo com as equipes, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva. O caminhão saiu da pista e só foi contido pela vegetação às margens da rodovia, o que permitiu o acesso das equipes de resgate.

A vítima foi estabilizada no local e, em seguida, transportada de helicóptero até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, em Vitória.

O estado de saúde do paciente não foi divulgado até o momento.

VÍDEO: NOTAER