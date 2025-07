Vila Velha: Polícia Civil recupera motocicleta furtada

Nesta terça (8), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e do 6º Distrito Policial de Vila Velha, recuperou uma motocicleta que havia sido furtada na última sexta-feira (4), no Centro de Vila Velha.

Após receberem informações sobre a possível localização do veículo no bairro Ilha dos Ayres, as equipes policiais realizaram diligências na região e localizaram a motoneta Honda/Lead.

O veículo estava estacionado em via pública, sem a presença de suspeitos nas proximidades.

A motocicleta foi encaminhada para os trâmites legais e posteriormente restituída ao seu legítimo proprietário.

“Contamos com o apoio da população por meio de denúncias anônimas para a identificação do envolvido. A imagem do sistema de videomonitoramento também será analisada e irá contribuir com o avanço das investigações”, afirmou o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti.

A população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.