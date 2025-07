WhatsApp deixará de funcionar em 16 tipos de celulares; veja a lista

A partir de 1º de julho, o WhatsApp deixará de funcionar em 16 modelos de celulares com sistemas operacionais antigos. A decisão foi tomada pela Meta, empresa responsável pelo aplicativo.

Por que o WhatsApp vai parar?

O motivo é simples: esses celulares não suportam mais as atualizações necessárias para rodar o aplicativo com segurança e estabilidade.

A Meta informou que aparelhos com Android inferior à versão 5.0 ou iOS abaixo de 15.1 não terão mais suporte técnico nem acesso ao app.

A mudança vale para todo mundo?

Sim. A suspensão do suporte ao WhatsApp é global. Ou seja, independentemente do país onde o usuário estiver, o aplicativo deixará de funcionar nesses modelos antigos.

Quem será afetado?

Principalmente usuários que ainda mantêm celulares lançados há mais de 10 anos. Abaixo, veja a lista completa dos modelos que perderão o acesso ao WhatsApp.

Modelos que perderão suporte:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Motorola

Moto G (1ª geração)

Moto E (2014)

Razr HD

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (sem iOS atualizado acima do 12)

O que fazer agora?

Se você usa algum desses aparelhos e quer continuar com o WhatsApp:

Verifique se é possível atualizar o sistema operacional

Se não for, será necessário trocar de celular

Como fazer backup das mensagens?

Antes de mudar de aparelho, salve suas conversas:

Android : Ajustes > Conversas > Backup > Google Drive

: Ajustes > Conversas > Backup > Google Drive iPhone: Ajustes > Conversas > Backup > iCloud

Como saber a versão do meu sistema?

No Android : Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android

: Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android No iPhone: Ajustes > Geral > Sobre > Versão do software

Por que isso é importante?

Manter o aplicativo atualizado garante segurança, desempenho e acesso a novos recursos. A Meta reforça que aparelhos desatualizados podem ser mais vulneráveis a falhas e riscos.