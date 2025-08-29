Anchieta inaugura Centro de Convivência em Boa Vista de Iriri

A prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos, atendeu a uma importante demanda da comunidade de Boa Vista de Iriri: a transformação de uma antiga escola/creche em um novo Centro de Convivência Comunitário.

A solicitação surgiu durante um encontro de escuta ativa realizado com os moradores da comunidade. A partir desse diálogo, a administração municipal iniciou as ações necessárias para revitalizar o espaço, que foi completamente recuperado.

Entre os serviços realizados estão pintura, reparos no piso, limpeza da caixa d’água e toda a manutenção estrutural necessária para devolver o local em plenas condições de uso.

O novo Centro de Convivência será como encontros, catequese, reuniões, aniversários e outras ações sociais que fortaleçam os vínculos entre os moradores.

Foto Divulgação: Pref. Anchieta

Segundo o prefeito Léo Português, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em ouvir as demandas da população e trabalhar para transformá-las em realidade. “Esse é um espaço importante para a comunidade, que agora poderá utilizá-lo em diferentes atividades. Ficamos felizes em entregar mais essa melhoria para Boa Vista de Iriri”, destacou.