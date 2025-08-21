“Cela de Bolsonaro”: PF deixa espaço pronto para eventual prisão

A Polícia Federal (PF) montou uma cela especial para uma eventual prisão em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que hoje cumpre prisão domiciliar. As informações são da CNN.

De acordo com as apurações, o espaço foi preparado na Superintendência da PF no Distrito Federal, no Setor Policial Sul, em Brasília.

A estrutura é uma sala adaptada no térreo do prédio, equipada com banheiro reservado, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão. O modelo segue o mesmo padrão da cela utilizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Curitiba, entre 2018 e 2019, quando esteve preso na Superintendência da PF no Paraná.

Situação semelhante também ocorreu com Fernando Collor de Mello, que ficou temporariamente custodiado em uma sala especial adaptada no presídio de Maceió (AL). Juristas explicam que a medida atende a uma prerrogativa garantida a ex-presidentes em casos de prisão.

Segundo policiais, o espaço vem sendo chamado informalmente de “cela de Bolsonaro”. Apesar da adaptação, a sala não é exclusiva e pode ser usada para custódia individual de outras autoridades, caso seja necessário.