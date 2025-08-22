ChemiStone inaugura nova sede em Cachoeiro e amplia foco no setor de rochas

A ChemiStone inaugurou sua nova sede, nesta quinta-feira (21), no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa, especializada em química de alta performance para rocha ornamental, já atende as maiores indústrias do Brasil, e agora concretiza mais uma etapa dentro desse processo de expansão.

“Com certeza é um marco que a gente tem como grandes desenvolvimentos que nós temos. A ChemiStone já atende as maiores indústrias do Brasil e hoje a gente está com foco também nas marmorarias. Então, essa inauguração é para receber as grandes indústrias que nós já trabalhamos e agora também receber os arquitetos, receber os marmoristas”, explica Rosane Rubim, diretora de operações da empresa.

Inovação

Por trás de toda rocha, existe um estudo específico para entender a sua formação e propriedades. Nesse contexto, a empresa busca desenvolver soluções cada vez mais inovadoras com base nos estudos e testes feitos em laboratório para garantir que cada rocha tenha a sua beleza e durabilidade preservada.

“Isso aqui é um marco. Um passo muito grande para a empresa, para a indústria. Hoje a ChemiStone vai proporcionar a marmoraria, aos arquitetos, uma inovação, uma evolução da blindagem de rochas. Desse tipo, que a gente trabalha há muitos anos. Estamos bastante felizes. Tem muita coisa boa vindo por aí para rocha”, afirma o empresário e proprietário Rafael Arnelis.

A ChemiStone conta com profissionais altamente qualificados. Além de vendedores que entendem o mercado, a empresa também conta com técnicos especializados, todos com experiência em indústria, em show de fábrica.

“Nosso foco é sempre estar junto aos nossos clientes, orientando da melhor forma, acompanhando as aplicações para que o sucesso deles seja o nosso sucesso. A ChemiStone muda de endereço, mas segue com a mesma excelência de sempre para atender seus clientes”, ressalta Arnelis.

