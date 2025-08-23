Esgoto da BRK é lançado no Rio Itapemirim; situção é muito grave, segundo a Agersa

Uma falha na execução de manutenção na rede de sanemaento por parte da concessionária BRK Ambiental provocou o vazamento de todo o esgoto da cidade de Cachoeiro no Rio Itapemirim durante quatro dias. A situação, considerada grave pelos órgãos fiscalização ambiental, foi descoberta nesta sexta-feira (22).

Por meio de nota, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) informou que autuou a concessionária BRK.

“A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também lavrou auto de infração. A situação, considerada muito grave, foi causada por falha na execução de manutenção por parte da concessionária, que lançou todo o esgoto da cidade no rio durante quatro dias”, disse a Agersa.

A Agência ainda destaca que a BRK Ambiental não possui plano de contingência, o que agravou os impactos, e que o caso já foi levado ao Ministério Público e outros órgãos ambientais.

“Atualmente, todo o esgoto da margem sul continua sendo despejado sem tratamento, quadro que permanecerá até a conclusão da obra em andamento — ainda sem prazo definido”, explica a nota.

Intervenção do Iema

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), foi acionado. Após identificar as irregularidades, o órgão entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeiro, uma vez que, a atuação da BRK está sob responsabildiade do licenciamento ambiental concedido pelo município, que tem como órgão regulador a Agersa.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a assessoria da concesssionária BRK Ambiental neste sábado (23), mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. Assim que houver um posicionamento da empresa, o texto será atualizado.

