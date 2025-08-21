Fatalidade! Bebê de um ano morre após ser atingido por pedra de mármore em Linhares

Um bebê, de apenas um ano e meio, morreu após ser atingido por uma pedra de mármore na cabeça, em Linhares, na última segunda-feira (20).

De acordo com informações, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade; entretanto, não resistiu.

Leia também: Veículo da Câmara Municipal de Guaçuí se envolve em acidente

A perícia da Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo do menino e encaminhá-lo à Seção Regional de Medicina Legal de Linhares.