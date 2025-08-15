FECAP promove ambiente de negócio nos dias 29 e 30 de agosto em Itapemirim

O município de Itapemirim receberá, nos dias 29 e 30 de agosto, a Feira Capixaba de Negócios (FECAP). O evento acontece, das 12h às 22h, na Praça Domingos José Martins, Vila de Itapemirim. A entrada é gratuita. O objetivo é movimentar o comércio local e fomentar oportunidades de negócios na região Sul do Espírito Santo.

Além de uma boa gastronomia, o público também terá acesso a estandes de negócios, exposição de artesanato e diversas ações voltadas para o turismo.

Conforme explica o secretário de Turismo de Itapemirim, Antônio Carlos de Souza Almeida (Carlinhos Souza), a FECAP é uma oportunidade não só para o comerciante da cidade expor o que Itapemirim tem de melhor, mostrar o potencial dos produtos locais, mas também uma oportunidade para fechar parcerias e expandir serviços, fortalecendo, dessa forma, a economia do município.

Quem comparecer ao espaço, ainda contatará com som ambiente durante toda a feira, além de música ao vivo a partir das 18h, com apresentações de bandas locais.

Entre os destaques da FECAP, está o estande da Usina Paineiras, que vai expor não apenas seus produtos, mas também todo o processo de produção do açúcar. Em operação ininterrupta desde 1912, a usina é uma das maiores empresas do Espírito Santo e gera milhares de empregos.

A FECAP

A FECAP é promovida pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, com apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura de Itapemirim, Sebrae, Aderes e AQUINOTICIAS.COM. De acordo com o presidente do instituto, Elias Carvalho, o evento tem como objetivo principal criar oportunidades de networking, gerar negócios e apresentar novidades para diversos segmentos.

“É uma oportunidade para que empresas exponham seus produtos e serviços, atraindo potenciais clientes e investidores. O ambiente ainda favorece o fortalecimento das marcas e a geração de novas parcerias”, explica Elias Carvalho, reforçando a importância da feira para o comércio e empreendedorismo local.