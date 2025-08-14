Governadores reafirmam apoio à COP30 em Belém, no Pará

Chefes dos Executivos estaduais presentes na 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores, realizada na quarta-feira (13), no Pará, declararam apoio irrestrito à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e à Cúpula dos Líderes em Belém. O documento destaca o significado da realização do evento na Amazônia e as ações estruturais já em andamento por parte do poder público e da iniciativa privada para garantir seu sucesso.

A manifestação também reafirma o compromisso dos estados brasileiros com as diretrizes climáticas globais e com o protagonismo do Brasil no enfrentamento das mudanças climáticas. O texto ressalta ainda a importância da preservação da Amazônia, da valorização dos povos originários e do desenvolvimento sustentável na região.

“A promoção da COP30, como agendada e em avançado estágio de organização, expressa o compromisso dos estados subnacionais brasileiros com as diretrizes climáticas mundiais e com a necessária liderança do Brasil no enfrentamento dos desafios ambientais globais. Reforça, ainda, a soberania da Amazônia e o reconhecimento do valor e dos direitos de nossos povos originários, projetando ao mundo a relevância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável na região”, diz o documento.