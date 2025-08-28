“PEC da Blindagem” para políticos: você é contra ou a favor?

Na tentativa de tirar das mãos do Supremo Tribunal Federal (STF) o poder de decisões referentes a deputados e senadores, os parlamentares colocaram para votação a PEC das Prerrogativas, também chamada de PEC da Blindagem para políticos.

Entre outras questões polêmicas, o texto “blinda” os políticos de prisão em flagrante, investigações, buscas e apreensões. Além disso, a medida abre margem para imunidade à condenação por outros tipos de crimes.

Leia também: Deputados não chegam a acordo para votar PEC da blindagem

O texto não obteve aprovação imediata, como propôs a oposição, mas a análise foi postergada para a próxima semana. Nesse contexto, o AQUINOTICIAS.COM quer saber o que você, enquanto cidadão, acha disso:

Vote na enquete: https://strawpoll.com/B2ZB9wjMAgJ