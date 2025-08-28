PM faz apreensões em Cachoeiro durante a Operação Pedra Angular

O 9º Batalhão da Polícia Militar registrou, na noite desta quarta-feira (27), ações expressivas dentro da Operação Pedra Angular, realizada em Cachoeiro de Itapemirim para garantir a segurança da Feira Internacional do Mármore.

Em Novo Parque, equipes da Rádio Patrulha 5184, em apoio às RPs 5564 e 5562, recuperaram um Ford Fiesta preto (placa HNQ-0088) com restrição de furto/roubo. O veículo era conduzido por A. S. L. de P., que foi detido e conduzido sem lesões à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Ainda durante a operação, no bairro Nossa Senhora da Penha, policiais das RPs 4660 e 5563 receberam denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes.

No local, foi encontrada uma mulher e um extenso material ilícito: 01 pistola 9mm, 11 munições, maconha, crack, pasta base, cocaína fracionada, além de balanças de precisão e materiais para endolação. A suspeita e os itens apreendidos também foram encaminhados à Delegacia Regional.

As ações reforçam o empenho da Polícia Militar, que atua com apoio de diversas unidades, garantindo a segurança de moradores, visitantes e expositores durante a Feira do Mármore.