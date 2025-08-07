Psicólogo mata músico com 47 facadas; saiba o motivo

Um cantor, de 29 anos, foi assassinado com 47 facadas, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, o fato ocorreu no dia 26 de julho, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste.

Testemunhas relataram que ouviram gritos e quando chegaram próximo a vítima a encontram com diversas perfurações pelo corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o músico não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Imagens de um circuito de segurança mostram o suspeito, um professor universitário e psicólogo, seguindo a vítima momentos antes de cometer o assassinato.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso no dia 28 de julho e relatou que matou o músico pois o mesmo mantinha um relacionamento com a sua ex-companheira.