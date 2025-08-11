Suspeito de participar de ataques a tiros em Vila Velha é preso

Um dos principais suspeitos dos ataques a tiros que feriram inocentes e tiraram a vida de Sophia Vial e Andressa Conceição, no último sábado (9), foi preso. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (11), pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

De acordo com o chefe do Poder Executivo, a ação foi realizada pela Força Tática do 6º Batalhão da PM, com apoio do serviço de inteligência da PM e da Polícia Civil.

Leia também: BRUTAL! Ataque a tiros mata duas pessoas e fere outras três no ES

“As operações continuam até que todos sejam capturados e entregues à Justiça”, ressaltou Casagrande.

Entenda o caso

Na tarde desse sábado (9), um ataque a tiros brutal matou duas pessoas e feriu outras três em Vila Velha. As vítimas são uma manicure de 31 anos e uma adolescente de 15. Entre os feridos estão: uma criança de apenas três anos, um menino de 9 e um homem, que seria o alvo dos disparos.

Segundo informações do G1, a adolescente chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Evangélico, na mesma cidade. Já a mulher faleceu no local.