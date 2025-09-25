"Apagão no Caparaó": cidades ficam sem energia elétrica

Bairros e distritos dos municípios de Alegre e Guaçuí, na região do Caparaó, ficaram sem energia elétrica, nesta quinta-feira (25).

Moradores informaram que a interrupção do serviço durou aproximadamente 20 minutos. Além do Centro de Alegre, também foi registrado um “apagão” nos bairros Vila do Sul, Guararema, Clério Moulin.

Também há relatos de que houve falta de energia nos distritos de Celina, Rive, Café, Santa Angélica e no município vizinho de Guaçuí.

A Prefeitura de Alegre informou que a situação já foi normalizada na cidade e que a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi provocada por causa de problemas na rede responsável por abastecer a região. A usina fica localizada em Rosalvo, na divisa entre os municípios de São José do Calçado e Guaçuí.