ArticulaTIS: Alegre é selecionada para contribuir com projeto de APP nacional

Nos dias 25 e 26 de setembro, Alegre recebeu o Projeto ArticulaTIS, inspirado no programa Tupã 2030, com atividades realizadas na Secretaria Executiva de Educação. A iniciativa, desenvolvida de forma pioneira em apenas sete cidades do Brasil, escolheu o município de Alegre para integrar esse seleto grupo e contribuir ativamente para o aperfeiçoamento do projeto.

O encontro contou com a presença dos pesquisadores Thomás e Bruna, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), e reuniu grupos focais formados por gestantes, mães, profissionais da saúde, da educação e da assistência social. Durante as atividades, foram apresentadas mensagens que farão parte do aplicativo ArticulaTIS, permitindo que os participantes avaliassem o conteúdo e colaborassem para sua validação.

O ArticulaTIS é um projeto inovador que une cuidado nutricional, promoção da saúde e fortalecimento de territórios inteligentes e saudáveis, utilizando tecnologia e participação comunitária para gerar impacto social.

Em Alegre, a coordenação é da diretora escolar Suellen Teófilo e do secretário executivo de Governo, Rafael Nicácio.