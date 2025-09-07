Cachoeiro: entenda o que levou a PM a fazer incursão no Zumbi

Durante patrulhamento na noite desta quarta-feira (6), equipes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreenderam grande quantidade de munições e entorpecentes no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação foi registrada após denúncia de tráfico no local conhecido como Beco do Chucky, na Rua Sebastiana Candido da Silva.

Segundo a PM, ao perceber a aproximação das viaturas, quatro suspeitos fugiram em direção a uma área de mata e não foram alcançados. Durante buscas, os militares encontraram uma sacola preta contendo 309 munições de calibre 9mm, 13 pinos de cocaína e 12 buchas de maconha.

O material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso será investigado.