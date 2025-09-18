Ibatiba: acidente entre carros deixa uma pessoa ferida

Uma idosa que seguia para uma sessão de hemodiálise ficou ferida na manhã desta quinta-feira (18) após o táxi em que estava ser atingido por um veículo de passeio na rodovia que corta Ibatiba, na região do Caparaó.

Populares relataram que o automóvel particular invadiu a contramão e bateu de frente com o táxi. A vítima recebeu atendimento no local. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos motoristas dos automóveis.

Até o momento, não há detalhes sobre a situação dos motoristas envolvidos nem sobre eventuais interdições na via.