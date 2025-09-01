Julgamento de Jair Bolsonaro: confira data, horário e onde assistir

A capital federal terá reforço de segurança a partir desta segunda-feira, 1º, em preparação para o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente, e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A análise faz parte do chamado “núcleo crucial” da ação penal, envolvendo os principais líderes da suposta trama.

A operação contará com integração entre a Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Judicial, responsável pela guarda do STF. Uma célula mista será instalada na Praça dos Três Poderes, ponto central da capital, e o policiamento será ampliado nas vias de acesso à área. Por decisão do tribunal, acampamentos e qualquer tipo de obstrução estão proibidos, e drones com tecnologia de imagem térmica farão varredura constante.

Leia também: Lula não acompanhará julgamento de Bolsonaro: “tenho coisa melhor para fazer”

O reforço de policiamento também será intensificado no domingo, 7 de setembro, data em que estão programadas as celebrações do Dia da Independência, para evitar incidentes.

Núcleo crucial do processo: Bolsonaro e sete réus

Dos 31 réus no STF por tentativa de golpe, oito fazem parte do núcleo principal. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), esses réus foram responsáveis pelas decisões mais significativas na tentativa de ruptura institucional. O julgamento final desse grupo será conduzido pela Primeira Turma do STF a partir desta terça-feira, 2, podendo resultar em condenações ou absolvições.

Eles respondem por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático, dano ao patrimônio tombado e dano qualificado contra bens da União. O julgamento seguirá até o dia 12 de setembro.

Público e transmissão do julgamento

Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar presencialmente o julgamento do núcleo crucial. O STF disponibilizou 150 lugares ao público geral na sala de sessões da Segunda Turma e, por limitações de espaço, somente os 1.200 primeiros inscritos entre os 3.357 interessados poderão acompanhar de dentro do tribunal.

Os demais poderão assistir do lado externo, em espaço equipado com telão, que também permitirá a entrada de cinegrafistas e fotógrafos credenciados, o que garantirá a cobertura completa do julgamento de Jair Bolsonaro.