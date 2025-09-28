Piúma: confira edital do resultado final do auxílio-transporte universitário

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, publicou nesta quinta-feira (25) o resultado final do Edital nº 006/2025, referente ao Auxílio-Transporte Universitário. O benefício é destinado a estudantes de cursos técnicos profissionalizantes e de graduação que se inscreveram para a Primeira Inscrição ou Renovação.

De acordo com a administração municipal, a lista oficial dos contemplados já está disponível para consulta pública. O programa oferece apoio financeiro para custear deslocamentos de estudantes que moram em Piúma e precisam viajar para outras cidades a fim de frequentar as aulas.

Leia também: Instituto Sustentabilidade Brasil levará o ES à COP30, em Belém

Onde obter informações

Secretaria de Desenvolvimento : Rua Feliciano Lopes, nº 238, Bairro Acaiaca, Piúma

: Rua Feliciano Lopes, nº 238, Bairro Acaiaca, Piúma Telefone: (28) 3520-6500 – Ramal 1057

Moradores com dúvidas sobre o processo seletivo, documentação ou próximos passos devem procurar o setor presencialmente ou entrar em contato pelo telefone informado.

Para conferir a lista completa dos aprovados, a Prefeitura orienta que os interessados acessem os canais oficiais do município, onde o resultado final do Edital 006/2025 já foi disponibilizado.

CONFIRA O RESULTADO FINAL