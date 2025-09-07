Cidades

Plantão de farmácia em Cachoeiro: veja onde encontrar atendimento

A lista, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Sanitária, garante acesso a medicamentos em diferentes bairros da cidade.

Farmácias de plantão em Cachoeiro
Foto: Elza Fiúza/Agencia_Brasil

No dia 7 de setembro de 2025, moradores de Cachoeiro de Itapemirim contam com seis opções de plantão de farmácia para atendimento durante o feriado. A lista, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Sanitária, garante acesso a medicamentos em diferentes bairros da cidade.

As drogarias localizadas no Centro e no Guandu têm funcionamento obrigatório das 7h às 22h. Já as farmácias situadas em outros bairros funcionam entre 7h e 19h, com possibilidade de estender o atendimento até às 22h.

Confira os estabelecimentos disponíveis:

  • Drogaria Pires – Rua Bernardo Horta, 341, Guandu, em frente ao Mercado da Pedra. Tel.: (28) 3522-5920.
  • Drogaria Catedral – Rua Dona Joana, 07, Centro, próximo à Padaria Brasil. Tel.: (28) 99969-0834.
  • Drogaria Total Farma – Rua Lucínia Braga Machado, 02, Aquidaban, em frente ao Bar Mancha Negra. Tel.: (28) 3036-6368.
  • Drogaria Melhor Preço Sumaré – Rua Estrela do Norte, 62, Sumaré, ao lado do Hospital Infantil. Tel.: (28) 3518-0099.
  • Drogaria Basiléia – Rua Basílio Pimenta, 151, Basiléia, na pracinha do bairro. Tel.: (28) 3518-5429.
  • Farmácia Trevo – Rua Raul Nassar, 02, Waldir Furtado Amorim, no Trevo do BNH. Tel.: (28) 3521-5155.

O plantão de farmácia tem como objetivo facilitar o acesso da população a remédios de uso contínuo e emergencial, especialmente em datas de maior demanda, como feriados prolongados.

