PM faz grande apreensão de drogas e prende suspeito de tráfico em Cachoeiro

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreendeu mais de 3 kg de maconha e outras drogas em uma ação contra o tráfico neste sábado (6), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. Um homem foi detido durante a ocorrência.

Segundo a PM, equipes do 9º Batalhão receberam informações sobre a prática de tráfico na Rua Clementina de Jesus. No endereço indicado, os militares perceberam forte odor de entorpecentes e localizaram um tablete de maconha dentro do armário da cozinha.

Durante as buscas, foram apreendidos outros tabletes de maconha (3,240 kg), 56 buchas da mesma droga, 13 porções de crack, 34 comprimidos de ecstasy, seis papelotes de cocaína e seis frascos de lança-perfume. Além disso, os policiais encontraram cinco celulares, duas balanças de precisão, material para embalar drogas, um HD e a quantia de R$ 1.150 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de plantão, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos legais.