Previsão do tempo! Veja o que os especialistas já confirmaram para o Sul do ES

O tempo no Espírito Santo será de estabilidade neste sábado (6), com predomínio de sol entre algumas nuvens e sem expectativa de chuva em nenhuma região do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). As temperaturas ficam em elevação, com manhãs mais amenas e tardes de calor moderado, favorecendo atividades ao ar livre.

Na Grande Vitória, a previsão indica céu parcialmente nublado. Os termômetros devem variar entre 15 °C e 29 °C, enquanto em Vitória a máxima chega a 28 °C.

Na Região Sul, o clima se mantém estável. Em áreas menos elevadas, a variação será de 17 °C a 25 °C. Já nas regiões mais altas, as temperaturas ficam entre 11 °C e 22 °C.

A Região Serrana terá as menores temperaturas do Estado. Em localidades de menor altitude, os termômetros oscilam de 14 °C a 25 °C, enquanto nas áreas mais frias a mínima pode chegar a 8 °C, com máxima de 22 °C.

No Norte capixaba, o sábado será de sol entre nuvens, sem chuva prevista. As temperaturas variam entre 15 °C e 25 °C.

A Região Noroeste terá céu parcialmente nublado e clima firme. Em áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 15 °C e 28 °C. Já em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 13 °C a 25 °C.

Na Região Nordeste, o tempo segue estável, com céu parcialmente nublado. A mínima será de 16 °C e a máxima de 27 °C.