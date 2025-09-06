Último dia para jogar na Lotofácil da Independência no ES: sorteio tem prêmio recorde

A expectativa para o sorteio da Lotofácil da Independência 2025 é histórica. Com estimativa de prêmio recorde de R$ 220 milhões, o concurso nº 3.480 será realizado neste sábado (6), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas Lotofácil Independência podem ser registradas até as 18h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou de forma online, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial.

Como funcionam as apostas Lotofácil Independência

Para participar, o apostador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. Quanto mais dezenas marcadas, maior a chance de ganhar – mas também cresce o valor da aposta.

Assim como nos demais concursos especiais da Caixa, o prêmio principal não acumula. Caso não haja vencedores com 15 acertos, divide-se o valor entre os apostadores que acertarem 14 números, e assim sucessivamente.

Lista rápida: detalhes da Lotofácil da Independência