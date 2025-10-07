Cidades

Alegre recebe o “Talk com Inovação” em comemoração ao Dia da Inovação

A programação completa estará disponível nos canais oficiais dos organizadores.

Foto: Pixabay

A cidade de Alegre vai sediar, no próximo dia 23 de outubro, o evento “Talk com Inovação”, promovido pelo SebraeLab, em celebração ao Dia da Inovação.

O encontro acontece a partir das 8h, no Centro de Inovação de Alegre, e reunirá empreendedores, pesquisadores, representantes de instituições e interessados em novas ideias.

A proposta do evento é criar um ambiente voltado para o networking, a troca de experiências e o debate sobre os desafios e oportunidades locais, fortalecendo a rede de inovação do Espírito Santo. O encontro faz parte das ações do Ecossistema Local de Inovação, que busca impulsionar o desenvolvimento regional e transformar ideias em projetos reais.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Alegre, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedeti), do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), do Inova Caparaó e do Sebrae/ES.

Interessados podem participar gratuitamente. A programação completa estará disponível nos canais oficiais dos organizadores.

