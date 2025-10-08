Alegre: ruas são interditadas para obras de terraplanagem

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos (SEOSU), informou que duas importantes vias do município estarão temporariamente interditadas para a realização de obras de terraplanagem.

As intervenções acontecem na Rua Emílio Marins (conhecida como Rua do Alegre Mega Show) e na Rua Godofredo Costa Menezes (Rua do Terreirão).

Pontos e prazos de interdição

Rua Emílio Marins: trecho entre o Fórum Levino Chacon e a Mercearia Coma Bem ficará interditado até esta sexta-feira (10).

Rua Godofredo Costa Menezes: trecho entre a esquina do Coma Bem e o Terreirão permanecerá interditado por 15 dias.

Durante o período de obras, o tráfego de veículos e pedestres estará proibido durante o dia.

O acesso será permitido apenas a moradores, e somente entre 18h e 7h da manhã.

A Prefeitura reforça que as intervenções são necessárias para a melhoria da infraestrutura local e pede compreensão e colaboração da população.