APP e Plano Diretor: Câmara discute temas em Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim convida a população a participar das audiências públicas que serão realizadas na próxima quarta-feira, 15 de outubro, no Plenário Elias Moysés. Os encontros terão como pauta dois projetos de grande relevância para o desenvolvimento urbano e ambiental do município.

Às 14 horas, será discutido o Projeto de Lei Ordinária nº 123/2025, que trata da delimitação de Área de Preservação Permanente (APP) em área urbana consolidada. O objetivo é definir critérios e limites para o uso e preservação dessas áreas dentro do perímetro urbano, garantindo equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade.

Já às 16 horas, acontece a audiência sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 145/2025, que propõe a revisão intermediária do Plano Diretor Municipal — instrumento fundamental para o planejamento e ordenamento do território de Cachoeiro, orientando políticas públicas e o desenvolvimento da cidade para os próximos anos.

O presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), reforça a importância da participação popular nesses debates:

“As audiências públicas são momentos essenciais para que a sociedade se manifeste e contribua com as decisões que impactam o futuro da cidade. A Câmara está de portas abertas e queremos ouvir a população antes de qualquer deliberação.”

As audiências são abertas ao público, e também poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube.

📍 Data: 15 de outubro

🕓 Horários: 14h e 16h

📍 Local: Plenário Elias Moysés – Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim