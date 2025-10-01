Empresário e piloto de lancha que sumiram no ES são encontrados em alto-mar no RJ

O empresário Maikel Araujo dos Santos, de 42 anos, criador do projeto Macakids, e o piloto de lancha Ronald Menezes foram encontrados com vida na tarde desta terça-feira (30), após dois dias desaparecidos no litoral sul do Espírito Santo. Os dois estavam sumidos desde o último domingo (28), quando saíram para praticar pesca submarina em alto-mar, na região da Praia de Ubu, em Anchieta.

A informação foi confirmada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), por meio de uma rede social.

“Grande notícia o resgate do empresário Maikel Araújo dos Santos e do piloto de lancha Ronald Menezes. Parabéns às equipes que atuaram nas operações de buscas e resgate, em especial aos Bombeiros Militares do Espírito Santo (CBMES) e ao Notaer, juntamente com a Marinha, a Aeronáutica e os Bombeiros do RJ, que participaram com dedicação e competência nessa missão”, escreveu.

Segundo a capitão do Corpo de Bombeiros Carla Andresa, que é parente do empresário, os dois foram localizados por um rebocador em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, uma equipe do CBMES vai buscá-los no local.

Em uma foto compartilhada nas redes sociais, eles aparentam estar bem e se alimentando dentro da embarcação que fez o resgate.

O desaparecimento mobilizou uma grande operação de buscas, com atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira (FAB) e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), além do apoio de pescadores da região.