Secretária de Governo realiza visitas técnicas em cidades do Caparaó

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, visitou, nesta quinta-feira (2), os municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí, onde dialogou com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas sobre investimentos nos municípios, identificando demandas in loco. Em Guaçuí, pelo trabalho realizado como gestora pública, recebeu Moção de Congratulação do Legislativo Municipal.

Ao lado do prefeito José Valério e do vice-prefeito Genaldo Ribeiro, em Jerônimo Monteiro Emanuela Pedroso realizou visita técnica onde identificou a necessidade de desassoreamento de córregos que cortam a cidade, obra que requer repasse de recursos do Governo do Estado. Ela explica que o município foi fortemente atingido por chuvas e a intervenção de adaptação climática em parceria do Governo Estadual com a prefeitura é necessária para proteger a vida e os bens patrimoniais dos moradores.

Ainda em Jerônimo Monteiro, onde também esteve presente o prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, a secretária titular da SEG esteve ainda na Escola Jerônimo Monteiro, beneficiada por ampla obra de reforma, e em um campo de futebol Society da Comunidade de Aliança, que reivindica investimento em alambrado.

Já em Guaçuí, Emanuela Pedroso esteve com o prefeito Vagner Pereira, o vice-prefeito, Dr. Paulo Cesar Antunes Filho, vereadores e demais lideranças populares. Na Câmara Municipal, foi agraciada com Moção de Congratulação, proposta pelo vereador Rodrigo Candó e acolhida pelos demais parlamentares municipais.

Emanuela Pedroso se disse honrada e grata com a moção aprovada pela Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Carlos Lomeu de Oliveira. “É mais um estímulo para que eu siga na direção certa, empenhada em defender os interesses públicos e trabalhando por todos os capixabas, de Norte a Sul do nosso Espírito Santo”, argumentou, destacando a liderança do governador Renato Casagrande na exitosa gestão do Estado.