Sine Anchieta está com vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (2)

O Sine de Anchieta está oferecendo nesta quinta-feira (2), 34 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h, e as informações podem ser obtidas no local.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.

Confira as vagas aqui: