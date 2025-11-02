Plantão de farmácia: veja os estabelecimentos abertos neste domingo (2)

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista das farmácias de plantão neste domingo (2), em Cachoeiro de Itapemirim.

Confira os estabelecimentos disponíveis para atendimento à população:

Drogaria Brito

Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu (em frente ao Supermercado Casagrande)

(28) 99999-7445 Usimed

Praça Gilberto Machado, 11 – Gilberto Machado (próximo à Unimed)

(28) 3522-8511 Drogaria Paraíso

Rua Edson Carone, 01 – Coronel Borges (próximo à pracinha)

(28) 3522-1415 Drogaria Líder

Rua Bolívar de Abreu, 09 – Abelardo Machado (ao lado da Academia Sport Fit da Ilha da Luz)

(28) 99920-9571 Drogaria Jardim Itapemirim

Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim Itapemirim (próximo ao CAIC)

(28) 3028-5501 / 99935-5501 Farmavocê

Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa (em frente ao Supermercado MultiShow)

(28) 3015-8987

Horário de funcionamento:

Drogarias do Centro e Guandu: das 7h às 22h (obrigatório)

Drogarias de outros bairros: das 7h às 19h, com funcionamento facultativo até às 22h.