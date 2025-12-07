Chuva deixa o Centro de Irupi debaixo d’água; veja vídeo

A chuva registrada na tarde deste domingo (7) deixou o Centro de Irupi, na região do Caparaó capixaba, debaixo d’água. O volume de água acumulado em pouco tempo provocou alagamentos em ruas e avenidas, dificultando o trânsito de veículos e a circulação de pedestres. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da enxurrada e pontos da área central completamente cobertos pela água.

Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas, nem informações sobre desabamentos de imóveis ou ocorrência de deslizamentos de terra no município. A situação segue sendo acompanhada pelos órgãos de Defesa Civil local, que monitoram áreas consideradas de risco, especialmente em caso de continuidade das chuvas.

A Defesa Civil orienta a população a evitar transitar por ruas alagadas, não tentar atravessar áreas cobertas por água corrente e redobrar a atenção em locais próximos a encostas, córregos e rios. Em caso de emergência, os moradores devem acionar os canais oficiais do município ou o telefone 199.