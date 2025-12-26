Corpo é encontrado em areia de praia no litoral do ES
A vítima, ainda não identificada, não apresentava sinais de violência.
O corpo de um homem foi encontrado, nesta quinta-feira (25), na areia da praia de Coqueiral, em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo.
A Polícia Científica foi acionada e o corpo conduzido para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.