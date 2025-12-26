Segurança

Corpo é encontrado em areia de praia no litoral do ES

A vítima, ainda não identificada, não apresentava sinais de violência.

O corpo de um homem foi encontrado, nesta quinta-feira (25), na areia da praia de Coqueiral, em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A vítima, ainda não identificada, não apresentava sinais de violência.

Leia também: Cachoeiro: corpo é encontrado boiando no Rio Itapemirim; veja vídeo

A Polícia Científica foi acionada e o corpo conduzido para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por