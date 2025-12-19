Defesa Civil de Presidente Kennedy passa a monitorar o clima 24 horas por dia

A Defesa Civil de Presidente Kennedy passou a realizar o monitoramento climático 24 horas por dia, sete dias por semana, ampliando a capacidade do município de prevenir desastres naturais e agir com mais rapidez diante de situações provocadas por eventos climáticos adversos.

Com o acompanhamento contínuo das condições meteorológicas, a equipe consegue identificar com antecedência a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e outras intempéries, permitindo a adoção de medidas preventivas que ajudam a reduzir riscos, proteger vidas e minimizar danos materiais.

O monitoramento permanente também fortalece a atuação da Defesa Civil em momentos críticos, garantindo respostas mais ágeis e articuladas sempre que houver necessidade de intervenções emergenciais, como orientação à população, acionamento de equipes e apoio às demais secretarias envolvidas.

A iniciativa representa um avanço importante na gestão de riscos e na segurança da população, reforçando a preparação do município para enfrentar eventos climáticos extremos e assegurando mais eficiência na proteção do patrimônio público e privado.

Informações do site da Prefeitura de Presidente Kennedy.