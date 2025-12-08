Cidades

Fundo Municipal de Meio Ambiente financia novos equipamentos em Alegre

De acordo com a Prefeitura de Alegre, entre as autorizações concedidas estão a aquisição de um triturador de galhos e a compra de 20 contêineres destinados à coleta seletiva.

Servidor municipal utiliza triturador de galhos para processar resíduos de poda urbana, com equipamento acoplado a veículo, em via pública residencial.
Foto: Reprodução / PMA

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Alegre (CMMA) aprovou medidas voltadas ao fortalecimento das políticas ambientais no município. As decisões buscam aprimorar a gestão de resíduos e incentivar práticas sustentáveis.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Prefeitura de Alegre, entre as autorizações concedidas estão a aquisição de um triturador de galhos e a compra de 20 contêineres destinados à coleta seletiva. As aquisições serão feitas com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Leia também: Alegre: feira de adoção busca novas famílias para cães

De acordo com o que foi definido pelo conselho, os resíduos oriundos da poda urbana passarão a ser encaminhados ao triturador. Após o processamento, o material será destinado à unidade de compostagem do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Alegre.

A iniciativa permitirá a produção de composto orgânico e contribuirá para o manejo adequado dos resíduos verdes, reduzindo impactos ambientais e fortalecendo ações de sustentabilidade no município.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

AlegreEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por