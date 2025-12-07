Guaçuí: suspeito é preso e 73 pedras de crack apreendidas em operação da PM

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (6), por volta de 0h10, durante uma operação da Polícia Militar (PMES) na Rua Sebastião Simões, em Guaçuí.

De acordo com a PMES, a equipe da Ronda Ostensiva Radiopatrulha (R.O.R) flagrou dois suspeitos em atividade de tráfico. Ao notarem a chegada da viatura, um deles fugiu e o outro correu para dentro de uma residência.

Durante a abordagem, os militares encontraram o suspeito dentro do imóvel tentando se desfazer de drogas pela janela. No local, foram apreendidas 73 pedras de crack, já fracionadas para venda, e um papelote de cocaína.

O homem detido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso foi registrado. A Polícia Militar segue em buscas para localizar o segundo envolvido.