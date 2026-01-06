Cachoeiro: bueiros entupidos e lixo causam transtornos a moradores no bairro Recanto

Bueiros entupidos, lixos e entulhos jogados na rua agravaram ainda mais os problemas provocados pelas chuvas que caem, desde o último fim de semana, em Cachoeiro de Itapemirim.

No bairro Recanto, por exemplo, a moradora Amanda Palagama relata que os problemas na Rua Luiz Sacramento começaram no dia dois de janeiro e seguem sem solução. Segundo ela, ao sair para trabalhar, encontrou um galho caído que já dificultava a passagem de veículos. Como estava de moto, conseguiu desviar pelo canto da rua, mas afirma que a situação permanece inalterada até esta terça-feira (6).

Os moradores também denunciam que os bueiros da rua estão completamente obstruídos por folhas, o que agrava ainda mais o cenário, especialmente em períodos de chuva. De acordo com a moradora, a equipe da prefeitura realizou capina na semana anterior, porém o serviço se restringiu apenas à rua principal, deixando a via sem manutenção adequada.

“O mato retirado da calçada acabou sendo jogado na rua por uma moradora, contribuindo para o entupimento dos bueiros e para a dificuldade de circulação”, relatou.

Diante da falta de providências, moradores colocaram um sofá no meio da via como forma improvisada de sinalizar que a passagem estava comprometida. Apesar disso, os moradores afirmam que até o momento nenhuma equipe retornou ao local para realizar a limpeza ou resolver o problema.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeiro, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Assim que houver, o texto será atualizado.