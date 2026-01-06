Líder em comunicação no Sul do ES abre processo seletivo para área comercial

O AQUINOTICIAS.COM, referência em comunicação no Sul do Espírito Santo, anunciou a abertura de uma nova vaga para o time de vendas. A empresa busca profissionais com perfil dinâmico para atuar na prospecção e gestão de clientes em Cachoeiro de Itapemirim e municípios vizinhos.

A oportunidade é voltada para quem busca crescimento financeiro atrelado a resultados. Segundo a direção da empresa, a vaga disponibiliza salário compatível com o mercado e um modelo de remuneração variável atraente, incluindo comissão por vendas e bonificação por metas batidas.

Requisitos para a vaga: Para participar do processo seletivo, é imprescindível que o candidato resida em Cachoeiro de Itapemirim, possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e veículo próprio (carro ou moto), já que a rotina envolve visitas a clientes.

Benefícios oferecidos: Além do salário fixo e do comissionamento, a empresa oferece ajuda de custo para deslocamento, plano odontológico, além de bonificação por metas e resultados.

Como se candidatar: Interessados que se encaixem no perfil devem enviar o currículo para [email protected] ou diretamente pelo WhatsApp clicando no próximo link: https://curt.link/VendaAqui2026.