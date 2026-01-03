Morre PM agredido com barra de ferro em posto de combustíveis no ES

O policial militar agredido com uma barra de ferro, no dia 26 de dezembro, em um posto de combustíveis no bairro Coqueiral, no município de Vila Velha, morreu neste sábado (3).

A confirmação da morte do cabo Mariuson Marianelli Jacintho foi confirmada pela Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (Aspra).

O militar, que era lotado, há 11 anos, no Quartel da PM em Maruípe, em Vitória, apresentava edema cerebral decorrente das agressões e sofreu um traumatismo craniano.

O suspeito da morte do policial segue preso no presídio de Viana.