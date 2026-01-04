Rio Muqui sobe e Defesa Civil emite alerta para moradores em Mimoso do Sul

O nível do Rio Muqui voltou a subir e deixou a população de Mimoso do Sul em estado de alerta neste fim de semana, após as intensas chuvas que atingiram o município e outras regiões do Sul do Espírito Santo.

Em um intervalo de 24 horas, entre a manhã de sábado (3) e a manhã deste domingo (4), o volume acumulado de chuva chegou a 109,2 milímetros, o maior registrado no Estado no período.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o Rio Muqui atingiu a marca de três metros, aproximando-se da cota de atenção. Apesar de uma leve redução no nível, estimada em cerca de 36 centímetros, o cenário ainda inspira cuidados, principalmente para moradores de áreas ribeirinhas.

Na localidade de Santo Antônio, também houve transbordamento de um córrego em área de várzea, provocando alagamentos pontuais.

A Coordenação da Defesa Civil de Mimoso do Sul alerta que a previsão indica a possibilidade de novas chuvas entre o fim da tarde, a noite e a madrugada, o que pode contribuir para nova elevação do nível do rio.

A orientação é para que moradores de áreas de risco permaneçam atentos, evitem atravessar locais alagados e acionem os canais oficiais em caso de emergência.