Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 55 milhões nesta quinta

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (12), o concurso 2.972, com prêmio estimado em R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está previsto para 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Sorteio ocorre às 21h com transmissão ao vivo

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as apostas para o concurso 2.972 podem ser até 20h desta quinta-feira, tanto nas lotéricas credenciadas em todo o país quanto pelos canais digitais oficiais. No ambiente online, os jogos podem ser pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Já os bolões digitais permanecem disponíveis até 20h30, exclusivamente pelas plataformas digitais da Caixa.

O sorteio será em tempo real pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, ampliando o acesso do público à apuração dos números. A divulgação do resultado oficial ocorre logo após o encerramento do sorteio, com atualização nos canais institucionais da Caixa.

Como apostar e valores das apostas

A Mega-Sena permite apostas com seis a 20 números, sendo que o valor mínimo da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5,00. A escolha de mais números aumenta as chances de premiação, mas também eleva o custo do jogo. As probabilidades variam conforme a quantidade de dezenas marcadas no volante.

Aposta simples (6 números): R$ 5,00

Probabilidade de acerto da sena: 1 em 50.063.860

Apostas com mais dezenas elevam as chances e o valor do jogo

Além da sena, a Mega-Sena premia apostas que acertam quatro (quadra) ou cinco números (quina), com faixas de premiação definidas conforme a arrecadação do concurso.

Destinação do prêmio e prazos

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal de R$ 55 milhões e aplique o valor na poupança, o rendimento mensal pode ultrapassar R$ 300 mil, considerando as regras atuais da modalidade. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio acumula para o concurso seguinte.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para resgatar o prêmio. Valores superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante da aposta premiada.

A Mega-Sena realiza sorteios regulares e segue como a principal loteria do país em volume de arrecadação e valor de prêmios.