Resultado da Lotofácil 3613: veja números e ganhadores de hoje

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (13), o sorteio do concurso 3613 da Lotofácil. O resultado já está disponível para consulta pelos apostadores.

A Lotofácil é uma das modalidades administradas pela Caixa Econômica Federal. Nela, o apostador escolhe números em um volante composto por 25 dezenas. Em cada concurso, sorteam-se 15 números, e a premiação varia conforme a quantidade de acertos registrada em cada aposta, de acordo com as regras vigentes da loteria.

Números sorteados no concurso 3613

01 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23.

Formas de apostar

No momento do jogo, o participante pode selecionar entre 15 e 20 números. Também é possível utilizar a opção Surpresinha, na qual o sistema escolhe automaticamente as dezenas da aposta.

As apostas da Lotofácil podem ser em casas lotéricas da Caixa Econômica Federal e nos canais digitais oficiais da instituição, como o site e o aplicativo.

Conferência do resultado

Após a divulgação do sorteio, a orientação da Caixa é que os apostadores confiram atentamente os números sorteados com aqueles registrados no comprovante da aposta. Portanto, essa verificação pode ser tanto presencialmente nas lotéricas quanto por meio das plataformas digitais da instituição.

Resgate de prêmios

Em caso de premiação, o resgate deve ocorrer dentro do prazo estipulado pela Caixa Econômica Federal. Para retirar o valor, é obrigatória a apresentação do bilhete original da aposta, além de um documento oficial de identificação. A Caixa reforça que o bilhete funciona como comprovante legal do prêmio e deve ser guardado até o fim de todo o processo.

Onde consultar informações oficiais

Os resultados da Lotofácil, bem como dados de concursos anteriores, regulamentos da modalidade e orientações sobre apostas e resgates, estão disponíveis para consulta no site da Caixa Econômica Federal, no aplicativo oficial ou nas unidades lotéricas.

Recomendações ao apostador

A Caixa destaca que a participação nas loterias é permitida apenas para maiores de idade e recomenda que o jogo seja feito de forma responsável, respeitando os limites financeiros individuais.

Assim, os sorteios da Lotofácil ocorrem ao longo da semana, conforme calendário definido pela instituição. Porém, para evitar informações incorretas, a recomendação é acompanhar os próximos concursos exclusivamente pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.