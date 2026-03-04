Mega-sena: confira o resultado do sorteio de hoje

O sorteio do concurso 2979 da Mega-Sena movimentou apostadores em todo o país na noite desta terça-feira, com prêmio estimado em R$ 160 milhões.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio às 20h (horário de Brasília) e transmitiu o evento ao vivo pelo canal oficial da instituição. Confira os números sorteados: https://www.youtube.com/canalcaixa

O valor expressivo em disputa chamou atenção porque o concurso anterior, o 2978, terminou sem vencedores na faixa principal.

No sorteio de sábado (28/02/2026), as dezenas foram 07 – 09 – 14 – 35 – 42 – 49. Mesmo assim, 129 apostas acertaram a quina e receberam R$ 38.181,97 cada, o que manteve o prêmio acumulado para o concurso seguinte.

Além disso, os apostadores puderam registrar suas apostas até as 19h, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais. Dessa forma, a Mega-Sena segue como uma das modalidades mais populares do país, especialmente em concursos com valores elevados.

Atualmente, a aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5,00 e permite a escolha de seis dezenas. Além do prêmio principal, a modalidade também contempla quem acerta a quina e a quadra, o que amplia as possibilidades de retorno aos jogadores.

Logo após a realização do sorteio, a Caixa divulgou os números oficiais e a distribuição dos prêmios por faixa. Por isso, os apostadores já podem conferir o resultado pelo site, aplicativo ou diretamente nas casas lotéricas credenciadas.

Enquanto isso, a expectativa se volta para os próximos concursos, sobretudo caso não haja ganhadores na faixa principal. Nesse cenário, o prêmio pode voltar a acumular, aumentando novamente o interesse dos jogadores.