Emprega Cachoeiro abre seleção para diversas vagas em empresas da cidade
A ação, que acontece na próxima quarta-feira (20), ofertará serviços e encaminhamento as vagas oferecidas por cada uma das empresas participantes.
A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) segue promovendo eventos voltados para a geração de emprego e renda. Desta vez, em parceria com as empresas Flecha Branca e o Grupo Real, promove o Emprega Cachoeiro, com a realização de recrutamento e seleção de candidatos para vagas em diversas posições.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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A ação, que acontece na próxima quarta-feira (20), ofertará serviços e encaminhamento as vagas oferecidas por cada uma das empresas participantes. Confira:
- O Grupo Real está com vagas abertas para motorista de ônibus, com experiência comprovada na área. Os requisitos são: curso de transporte coletivo, boa comunicação, proatividade, CNH D ou E. Oferece: Seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e atendimentos odontológico, psicológicos, fisioterapia, nutricionistas e cursos profissionalizantes, tudo através do Sest/Senat.
Tem ainda vagas para analista contábil, com experiência em análise e conciliação de contas contábeis do ativo e do passivo. Oferece: benefícios de analista contábil, Seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e atendimentos odontológico, psicológicos, fisioterapia, nutricionistas e cursos profissionalizantes, tudo através do Sest/Senat e ainda, telemedicina, com até quatro dependentes.
Há também vagas para serviços gerais e mecânico diesel. Para essas vagas, não é necessário experiência.
- Já a Viação Flecha Branca está com vagas abertas para lanterneiro, lavador de chassi, mecânico e motorista. Todas as vagas exigem experiência, ensino fundamental e CNH categoria B. Para a vaga de motorista, é necessário morar no distrito de Itaoca uma vez que a linha tem início no local. Todas as vagas oferecem ticket, os serviços do Sest/Senat e telemedicina.
Serão ofertadas um vaga para lanterneiro, lavador de chassi e motorista e duas para mecânico. Todas para o sexo masculino.
Para se candidatar às vagas, o candidato deve levar o seu documento com foto e currículo atualizado. No dia no evento, o Sest/Senat oferecerá: confecção de currículo, orientação sobre postura profissional no momento da entrevista, orientação de higiene bucal e exame de bioimpedância.
Fique ligado!
As entrevistas para esta edição do Emprega Cachoeiro acontecem na quarta-feira (20), às 13h30, no Sest/Senat, localizado na Rua Irmã Giovanna Menechini, 238, bairro Marbrasa em Cachoeiro.
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