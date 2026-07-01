Primata raro e ameaçado de extinção é visto em reserva no Espírito Santo

Um muriqui-do-norte, primata ameaçado de extinção e considerado o maior das Américas, foi registrado na Reserva Biológica Augusto Ruschi, em Santa Teresa, no Espírito Santo. O flagrante chamou a atenção de pesquisadores que atuam no monitoramento da biodiversidade na Mata Atlântica.

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O avistamento aconteceu durante uma expedição do Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada (PCSA). A equipe realizava atividades de monitoramento da saíra-apunhalada, ave rara e símbolo da conservação ambiental no Estado, quando encontrou o primata.

A presença do muriqui-do-norte na unidade de conservação reforça a importância da proteção de espécies consideradas guarda-chuva. Ao preservar esses animais e seus habitats, os pesquisadores também ajudam a proteger outras formas de vida que dependem do mesmo ecossistema.

A bióloga Andressa Hartuiq, que participou da expedição, destacou a surpresa ao observar a capacidade de adaptação do animal em um fragmento florestal.

“O que mais me chamou a atenção foi perceber que um animal daquelas dimensões consegue viver em um fragmento florestal e encontrar recursos. Isso é uma prova da beleza da adaptação evolutiva”, afirmou.

Segundo Victor Vale, supervisor do programa, o animal avistado aparentava ser uma fêmea grávida. Para ele, o registro trouxe ainda mais significado para a conservação da espécie.

“Percebemos que era uma fêmea prenhe, um símbolo de esperança para a espécie”, disse.

O muriqui-do-norte, de nome científico Brachyteles hypoxanthus, está classificado como Criticamente em Perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Por isso, cada novo registro da espécie tem grande relevância para pesquisadores e instituições que atuam na proteção da Mata Atlântica.

A ocorrência na Reserva Biológica Augusto Ruschi também evidencia a importância do monitoramento contínuo de espécies-bandeira, como a saíra-apunhalada. Quando essas populações recebem atenção e proteção, todo o ambiente ao redor se beneficia, incluindo primatas, aves, anfíbios, plantas e outras espécies nativas.