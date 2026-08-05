Vitória supera cidades turísticas e passa a ter o m² mais caro do Brasil

Vitória assumiu a liderança do mercado imobiliário nacional ao registrar o metro quadrado mais caro entre as cidades analisadas pelo Índice FipeZap.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o relatório divulgado nesta terça-feira (4), o preço médio dos imóveis residenciais anunciados para venda na capital do Espírito Santo chegou a R$ 15.448 por metro quadrado em julho.

Leia mais: Espírito Santo terá duas frentes frias em agosto; Sul do Estado será mais atingido

O resultado colocou Vitória à frente de municípios catarinenses conhecidos pela valorização imobiliária e pelos empreendimentos de alto padrão.

Diferença para segunda colocada é de apenas R$ 45

Itapema, em Santa Catarina, aparece na segunda posição, com preço médio de R$ 15.403 por metro quadrado. A diferença em relação à capital capixaba é de apenas R$ 45.

Balneário Camboriú ocupa o terceiro lugar, com R$ 15.295. Florianópolis e Itajaí completam as cinco primeiras posições.

Confira o ranking:

Vitória (ES): R$ 15.448 Itapema (SC): R$ 15.403 Balneário Camboriú (SC): R$ 15.295 Florianópolis (SC): R$ 13.461 Itajaí (SC): R$ 13.301

Apesar de perder a liderança para o Espírito Santo, Santa Catarina manteve quatro cidades entre as cinco com os imóveis mais caros do país.

Vitória fica bem acima da média nacional

O valor médio do metro quadrado entre os 56 municípios acompanhados pelo estudo ficou em R$ 9.900. A variação acumulada em 12 meses foi de 2,89%.

Com R$ 15.448 por metro quadrado, Vitória apresenta um preço aproximadamente 56% superior à média das cidades analisadas.

O Índice FipeZap, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, acompanha os valores de imóveis residenciais a partir de anúncios publicados na internet.