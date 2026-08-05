Vitória supera cidades turísticas e passa a ter o m² mais caro do Brasil
Vitória assumiu a liderança nacional no preço dos imóveis, com metro quadrado de R$ 15.448, segundo o Índice FipeZap.
Vitória assumiu a liderança do mercado imobiliário nacional ao registrar o metro quadrado mais caro entre as cidades analisadas pelo Índice FipeZap.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o relatório divulgado nesta terça-feira (4), o preço médio dos imóveis residenciais anunciados para venda na capital do Espírito Santo chegou a R$ 15.448 por metro quadrado em julho.
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O resultado colocou Vitória à frente de municípios catarinenses conhecidos pela valorização imobiliária e pelos empreendimentos de alto padrão.
Diferença para segunda colocada é de apenas R$ 45
Itapema, em Santa Catarina, aparece na segunda posição, com preço médio de R$ 15.403 por metro quadrado. A diferença em relação à capital capixaba é de apenas R$ 45.
Balneário Camboriú ocupa o terceiro lugar, com R$ 15.295. Florianópolis e Itajaí completam as cinco primeiras posições.
Confira o ranking:
- Vitória (ES): R$ 15.448
- Itapema (SC): R$ 15.403
- Balneário Camboriú (SC): R$ 15.295
- Florianópolis (SC): R$ 13.461
- Itajaí (SC): R$ 13.301
Apesar de perder a liderança para o Espírito Santo, Santa Catarina manteve quatro cidades entre as cinco com os imóveis mais caros do país.
Vitória fica bem acima da média nacional
O valor médio do metro quadrado entre os 56 municípios acompanhados pelo estudo ficou em R$ 9.900. A variação acumulada em 12 meses foi de 2,89%.
Com R$ 15.448 por metro quadrado, Vitória apresenta um preço aproximadamente 56% superior à média das cidades analisadas.
O Índice FipeZap, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, acompanha os valores de imóveis residenciais a partir de anúncios publicados na internet.
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